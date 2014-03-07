У Білому домі обіцяють стримувати зазіхання Росії на українські території

Про це заявив заступник державного секретаря США Вільям Бернс під час слухань к Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США 6 березня, йдеться у повідомленні Білого дому.

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Президент Барак Обама, Держсекретар Джон Керрі та вся адміністрація наполегливо працюють, постійно і методично, щоб забезпечити термінову міжнародну підтримку для України, протистояння тиску Росії. Серед основних елементів стратегії підтримки України - «стримування подальших зазіхань на українські території та подальший тиск, щоб покласти край окупації Криму Росією», - зазначив Бернс.

«Претензії з боку Росії ніколи не були переконливими та не давали жодного приводу для військового втручання», - вважає заступник держсекретаря.

«Ми дали чітко зрозуміти, що те, що Росія зробила, матиме наслідки. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб дати зрозуміти: ці наслідки будуть зростати, якщо втручання буде розширюватися», - наголосив він.

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Обама 6 березня підписав рішення про запровадження санкцій, зокрема замороження активів і заборону на поїздки фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності, яка підриває демократичні процеси або інститути в Україні, загрожує миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України, осіб, що беруть участь у незаконному привласненні активів України або пред’являють претензії на керування будь-якою адміністративно-територіальною одиницею чи областю України без відповідних повноважень на це від влади України. Це рішення буде запроваджуватися на гнучкій основі для визначення тих, хто безпосередньо брав участь у дестабілізації ситуації в Україні.

Державний департамент США також запровадив візові обмеження для ряду чиновників і приватних осіб.

«Ми продовжуємо переглядати кожен аспект наших відносин з Росією -від призупинення підготовки до саміту G-8 в Сочі до призупинення ключових елементів наших двосторонніх відносин», - зауважив Бернс.