Країни СНД проведуть позачергове засідання Ради МЗС Співдружності
Позачергова Рада постійних повноважних представників країн СНД при статутних та інших органах Співдружності розгляне 11 березня пропозицію України про проведення позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД.
Про це УНІАН повідомив постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД Іван Бунечко.
«На засіданні ми плануємо обговорити ситуацію в окремих регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, і прийняти відповідну заяву», - сказав Бунечко.
За його словами, на засіданні також планується розглянути пропозицію України про проведення позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ СНД 12 березня в Києві.
Засідання Ради постпредів відбудеться в закритому режимі.
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Як повідомлялося, Україна пропонувала провести позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД 7 березня в Києві, проте низка країн висловилися за перенесення зустрічі.
Чергове засідання РМЗС СНГ заплановане на 4 квітня і має відбутися в Москві.