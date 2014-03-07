Країни СНД проведуть позачергове засідання Ради МЗС Співдружності

Про це УНІАН повідомив постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД Іван Бунечко.

«На засіданні ми плануємо обговорити ситуацію в окремих регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, і прийняти відповідну заяву», - сказав Бунечко.

За його словами, на засіданні також планується розглянути пропозицію України про проведення позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ СНД 12 березня в Києві.

Засідання Ради постпредів відбудеться в закритому режимі.

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Як повідомлялося, Україна пропонувала провести позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД 7 березня в Києві, проте низка країн висловилися за перенесення зустрічі.

Чергове засідання РМЗС СНГ заплановане на 4 квітня і має відбутися в Москві.