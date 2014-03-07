Добкін заявляє, що не зміг забрати паспорт у прикордонників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін розказав сьогодні журналістам після відвідування аеропорту.

За його словами, паспорт він намагався забрати у прикордонників протягом півтора годин.

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«Я взагалі розцінюю неповернення мого паспорта як порушення моїх громадянських прав як громадянина України. У них немає на це жодних законних прав, ніяких підстав», - сказав Добкін, наголосивши, що він не збирається виїжджати з України.

Коментуючи на прохання журналістів відкриття Службою безпеки України кримінального провадження стосовно нього, Добкін сказав: «Я думаю, що це може бути один зі способів виходу з тої ситуації, яку вони самі придумали, це й було сьогодні швидке порушення кримінальної справи».

«Якщо є що пред’являти, я готовий відповідати. Мені нема чого боятися», - підкреслив Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав, що 7 березня, о 00.15, прибувши чартерним рейсом з Москви до Харкова, керівник Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло Добкін і його охоронець Роман Копилов були зупинені офіцером прикордонної служби при проходженні паспортного прикордонного контролю.

За словами Авакова, офіцер, перевіривши документи, звернувся до Добкіна: «Хвилиночку почекайте, треба дещо прояснити». У відповідь Добкін у супроводі охоронця, кинувши паспорти, ніяк не коментуючи свої дії, несанкціоновано, швидко прорвався через пункт контролю, спішно сів в автомобіль і втік у невідомому напрямі.

«Порушено низку законів України. Прикордонна служба, СБУ, МВС приступили до пошуку порушника», - написав Аваков.

Пізніше 7 березня Добкін сам з’явився до прокуратури Харківської області та спростував інформацію про свою втечу.

На брифінгу перед прокуратурою Харківської області Добкін сказав журналістам, що дізнався про свою начебто втечу з преси.

Він наголосив, що сьогодні вночі дійсно залишив свій внутрішній паспорт громадянина України в харківському аеропорту. За словами Добкіна, це він зробив після більш ніж півгодинного очікування документа.

«Я нікуди не проривався. Я вчора прилетів приблизно на початку першої з Москви, спокійно пройшов прикордонний контроль. Єдина проблема, яка виникла, це збій комп’ютера, за словами прикордонника. Я залишив свій паспорт, вийшов до машини, тобто вони мене ідентифікували, паспорт ми їм віддали з рук у руки. Їм потрібно було провести певні дії з паспортом і комп’ютером. За їх словами, у них був збій. Ми прочекали близько 30, може навіть 40 хвилин у машині під будівлею аеропорту. Зрештою мій помічник підійшов, запитав, чи є можливість залишити паспорти, а вранці забрати, тому що пізно і скільки ще не працюватиме система, ніхто не знав. Тому ми поїхали», - додав він.

Він запевнив, що одразу після прокуратури поїде до харківського аеропорту, щоб забрати документ.