У Придністров'ї вербують тітушок для провокацій в Одеській області - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Читайте такожДо Одеси прибули 80 бойовиків для захоплення обладміністрації - «Євромайдан-Одеса»“За наявною у нас інформацією, керівниками оперативної групи військ у Придністров'ї проводиться вербування активістів та представників козацьких об'єднань, яких під виглядом місцевих жителів планується направити до Одеси з метою дестабілізації обстановки в Одеській області”, - сказав Перебийніс.