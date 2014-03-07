У Придністров'ї вербують тітушок для провокацій в Одеській області - МЗС
18:19, 07 березня 2014Політика
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У Придністров'ї вербують найманців для дестабілізації ситуації в Одеській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Читайте такожДо Одеси прибули 80 бойовиків для захоплення обладміністрації - «Євромайдан-Одеса»“За наявною у нас інформацією, керівниками оперативної групи військ у Придністров'ї проводиться вербування активістів та представників козацьких об'єднань, яких під виглядом місцевих жителів планується направити до Одеси з метою дестабілізації обстановки в Одеській області”, - сказав Перебийніс.
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