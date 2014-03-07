Суд заарештував губернатора-самозванця Губарєва на два місяці

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Донецьку під час мітингу прихильників Росії на площі імені Леніна багатотисячний натовп обрав «народним губернатором» Губарєва, який називає себе командиром так званого «Народного ополчення Донбасу». Мітингувальники оточили будівлю Донецької облдержадміністрації та облради, зірвали прапор України з флагштоку перед будівлею ОДА і встановили прапор Росії.

3 березня проросійські мітингувальники увірвалися на сесію Донецької облради і вимагали визнати нелегітимність чинної влади в Києві.

5 березня облради були виведені всі проросійські мітингувальники. В той же день близько 17.00 вони знову увірвалися в будівлю.

Читайте такожСБУ затримала самопроголошеного губернатора Донецької області6 березня вночі правоохоронці зайшли до приміщення Донецької ОДА і вивели понад 70 громадян, які його захопили. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

У той же день співробітники СБУ за участю бійців спецпідрозділу “Альфа” затримали Губарєва за місцем проживання. Затримання було проведено на підставі рішення суду в рамках відкритого кримінального провадження за ст. ст. 109, 110 і 341 Кримінального кодексу України.