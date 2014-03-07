ЗМІ: Білорусь і Казахстан відмовились послати спостерігачів на кримський референдум

19:19, 07 березня 2014
Політика
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На кримському референдумі не буде жодного спостерігача від СНД.

Білорусь і Казахстан поки відмовились надсилати спостерігачів на референдум в Крим, передає Еспресо.TV.

Раніше нелегітимний прем’єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що запрошуватиме на референдум тільки тих спостерігачів, "яким довіряє". 

Референдум у Криму не поспішають визнавати навіть Білорусь і Казахстан

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