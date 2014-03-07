У ГПУ закликають громадян повідомляти про корупційні дії працівників прокуратури

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури з приводу призначення нових обласних прокурорів, «у зв’язку з тривожними подіями, що розгортаються на території нашої держави, українці мають об’єднатися довкола зовнішніх викликів, облишити чвари, вгамувати емоції, що сіють недовіру, розпач та позбавляють нове громадянське суспільство її основ – тверезого розуму та великого державотворчого потенціалу. Нині наша держава, за майбутнє якої боролися мільйони громадян, опинилась між загрозами сепаратизму та іноземної інтервенції. У таких умовах відновлення законності, порядку, відбудова прозорої та справедливої вертикалі влади – першочергові завдання».

«У зв’язку зі спробами дестабілізації ситуації в окремих регіонах країни та спробами штучно створити громадянське протистояння надважливим завданням є забезпечення нормального функціонування правоохоронних органів, судової системи та органів нагляду за забезпеченням правопорядку. Разом з тим, ми переконані, що кожен посадовець повинен перебувати під пильним контролем своїх колег та громадськості. Відтак закликаємо громадян, які матимуть інформацію про корупційні дії працівників прокуратури, звертатися за телефонами: (044) 200-79-87,(032) 235-44-69», - йдеться у заяві.

У ГПУ запевняють, що вся надана інформація буде перевірена службою внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури, а незаконним діям таких працівників буде дана належна правова оцінка та в разі потреби – застосовані заходи реагування.

«На тлі нових викликів, що постали перед нашим суспільством та новою українською владою, Київ як столиця та всі обласні центри як зразок згуртованості та громадянської свідомості – мають стати взірцями правопорядку для всієї України», - переконані у Генпрокуратурі.