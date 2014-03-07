Тарута гарантує безпеку жителям Донецького регіону
Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута запевняє, що владою і правоохоронцями буде забезпечена максимальна безпека жителів регіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Громадської ради при Донецькій ОДА.
«З боку влади та правоохоронних органів буде забезпечена максимальна безпека всіх, хто знаходиться в Донецьку і інших містах області. Для цього ми посилили правоохоронні органи, провівши ряд кадрових змін. І ви побачили, як за два дні змінилася ситуація», - сказав Тарута.
Голова облдержадміністрації ще раз наголосив, що регіональна влада спільно з правоохоронцями на сьогодні повністю контролюють ситуацію в області.
В даний час також проводиться робота щодо припинення закликів радикально налаштованих елементів до насильства і розколу.
Тарута також зазначив, що сьогодні органами місцевого самоврядування, представниками громадських організацій ведеться робота з об`єднання жителів донецького регіону навколо ідеї миру і єдності України, але при збереженні дружніх відносини з Росією.
«Я вважаю , що, об`єднавшись навколо цих цінностей, у нас не буде більше конфронтації. Ми хочемо будувати нове, щасливе і процвітаюче життя в Донбасі», - зазначив губернатор.