Біля тактичної групи "Крим" жорстоко побили журналістів

Як повідомила на своїй сторінці в Фейсбук журналіст Ліля Бурджурова напад здійснили "дружинники Аксьонова"

"Журналісти жорстоко побиті, за автомобілем, в якому знаходиться (журналіст "Інтера") Олена Механік, було організоване переслідування", - повідомила Бурджурова.

Як повідомляє Українська правда, наразі телефон Олени Механік знаходиться "поза зоною досяжності".

УП також повідомляє, що в автомобілі перебували, крім Механік, журналіст Андрій Цаплієнко і ще 2 оператора "Інтера".

Станом на 00:11 Ліля Бурджурова повідомила, що Механік разом з оператором перебувають в лікарні швидкої допомоги. "Кажуть, що з нею все гаразд", - написала вона.

Телеканал "Дождь" повідомляє, що під час штурму частини постраждав російський журналіст Павло Нікулін, кореспондент інтернет-видання "Русская планета". Він був побитий до крові, але відправився до лікаря самостійно.

Також під час штурму був присутній глава Комітету виборців Олександр Черненко.

"Ті хто били, робили це професійно. За всіма ознаками співробітники "Беркута" , - прокоментував Черненко дії членів "самооборони".

"Бійці беркута займалися зачисткою журналістів. Сильно побили журналіста-стрімера "5 каналу" і російського журналіста, ось вона демократія по-російськи в дії на території України. Потім почалося мародерство, обкрадали всіх підряд, відбираючи телефони, планшети, у когось стрельнули гаманець", - написав у Фейсбук помічник народного депутата Дмитро Білоцерківець.