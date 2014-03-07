Рік в Криму будуть і гривня, і рубль - Теміргалієв

Про це заявив Рустам Теміргалієв, перший віце-прем`єр Ради міністрів автономії, керівника якого - Сергія Аксьонова - Київ вважає нелегітимним.

«Перехідний період при возз`єднанні Криму з Росією займе близько року. У цей період будуть вільно застосовуватися дві валюти: гривня і рубль. Пенсійні та соціальні зобов`язання, а також зарплати бюджетникам будуть збережені і індексовані (збільшені) відповідно до законодавства РФ. Заміна паспортів буде проходити за спрощеною процедурою. Права власності будуть збережені і вимагатимуть лише формальної і безкоштовної перереєстрації. Дипломи, видані кримчанам українськими вузами, будуть прирівняні до російських. Загалом, ніякого дискомфорту кримчани не відчують», - написав Теміргалієв в п`ятницю ввечері на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».