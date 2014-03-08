"Межигір'я" стало речовим доказом - ЗМІ

Української правди", Генпрокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідне провадження.

Провадження ведеться за двома статтями Кримінального кодексу:

Стаття 191 частина 5: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою"

Стаття 209 частина 3: "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі".

Окрім того, за інформацією, до Києва прибула група в складі спеціалістів фінансової розвідки США, Федерального бюро розслідувань США, Департаменту юстиції США, Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії.

Група фахівців провела зустрічі в Генпрокуратурі та Держфінмоніторингу.

"Обговорювалось співробітництво щодо фінансового розслідування фактів відмивання коштів щодо осіб, причетних до масових вбивств, розкрадання державної скарбниці, корупції. Під час зустрічі особлива увага приділялась виявленню та блокуванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Також було вирішено створити робочу групу з питань фінансового розслідування", - повідомляє Держфінмоніторинг.