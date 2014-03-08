Українські військові відстояли КП тактичної групи "Крим"

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника командування тактичної групи.

За його словами, "після невдалого штурму командного пункту російські військовослужбовці та місцеві радикали покинули територію військової частини" А-2355 і поїхали в невідомому напрямку.

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Представник командування повідомив, що зараз військова частина під контролем українських військовослужбовців і триває несення служби особовим складом.

Як повідомлялося, близько 20.00 помічник чергового частини А-2355 повідомив, що "російські солдати штурмують українську військову частину А2355".

За його словами, російські військові армійським КамАЗом пробили ворота військової частини, захопили ближній будиночок, а зараз прориваються до командного пункту.

Пізніше Міноборони України уточнили, що близько 20 людей штурмують командний пункт тактичної групи "Крим" Повітряних сил України (військова частина №2355). Серед групи нападників - "козаки", а також місцеві радикали з битами, які кидали світлошумові гранати.