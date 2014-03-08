У Путіна сподіваються, що нової "холодної війни" не буде

"Не хотілося б, вірю, що це не так, вірю, що вона не почалася, і хочеться вірити, що вона не розпочнеться", - заявив Пєсков у спеціальному випуску програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", який вийшов у п'ятницю на телеканалі "Росія 1", повідомляє Радіо Свобода.

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За словами Пєскова, поки, незважаючи на те, що вже зафіксовані найглибші суперечності, розбіжності концептуального характеру між Росією, європейськими країнами і США, все-таки залишається надія на те, що в результаті діалогу вдасться намацати якісь точки дотику".

"Хоча поки ніхто навіть не береться прогнозувати, в якому напрямку шукати ці точки", - сказав Пєсков.