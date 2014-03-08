У Сімферополі у знімальної групи Associated Press відібрали обладнання

Інцидент стався в четвер, коли знімальна група AP встановлювала камери над одним з ресторанів в кримській столиці, щоб передавати зображення в прямому ефірі супутникового зв'язку. Спочатку до них підійшли невідомі, які вимагали вимкнути освітлювальні прилади. Незабаром до них приєдналися ще двоє. Вони сфотографували телевізійне обладнання і звинуватили журналістів в шпигунстві, повідомляє Lenta.ru.

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Після цього на місці подій з'явилися озброєні люди, які поставили репортерів обличчям до стіни, обрізали дроти і забрали обладнання. Співробітники Associated Press утримувалися в будівлі близько двох годин. Постраждалих серед них немає.

Частину техніки вдалося повернути, але багато чого втрачено, зазначає AP. Агентство має намір заявити рішучий протест кримській владі у зв'язку з подією.

Тим часом українські журналісти повідомляють про жорстоке побиття колег під Севастополем у військовій частині А-2355, яку раніше в четвер намагалися захопити невідомі. Зокрема, постраждав росіянин Павло Нікулін, кореспондент видання «Російська планета». Як розповів журналіст у своєму мікроблозі, на нього напав кремезний чоловік у масці з георгіївською стрічкою і сильно побив, розбивши губу. При цьому Нікулін стверджує, що «взагалі нічого не робив, просто знімав на планшет». За його словами, разом з ним до лікарні потрапили ще чотири журналісти, що перебували у військовій частині.

За повідомленнями українських ЗМІ, інцидент зі спробою захоплення командного пункту тактичної групи «Крим» Повітряних сил України вичерпаний, нападники залишили територію військової частини. При цьому прем'єр Криму Сергій Аксьонов спростував сам факт нападу на частину. «Я зідзвонився: зараз загони самооборони оточені журналістами. Ворота частині на місці, жодних спроб нападу немає. Небезпеки для життя громадян теж немає», - заявив він у прямому ефірі Першого національного каналу України.