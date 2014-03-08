Турчинов і Яценюк привітали жінок із 8 Березня

«Цього весняного дня почуття особливої ніжності і поваги до вас - одвічних берегинь домашнього вогнища та родинного затишку - зігрівають серця всіх чоловіків країни», - йдеться у вітанні Турчинова, текст якого розміщено на сайті ВР.

За його словами, самовіддана праця українок в усіх сферах життєдіяльності держави, щоденна копітка домашня вахта, жертовність і благородство слугують яскравими прикладами висоти людського духу. «Ви надихаєте представників сильної статі на звершення. Саме заради вас творяться і великі діяння, і повсякденні справи», - підкреслив Турчинов.

У свою чергу Яценюк відзначив, що «жодні слова не є достатніми для звеличення подвигу матері та дружини. Цілий світ не встоїть, якщо не рятуватиме його від зла та розпачу Ваша жіночність».

«Ви творите добро, надихаєте і підносите людськість, а в часи сурових випробувань Ви в перших шеренгах тих, хто боронить наш край, нашу гідність і наше майбутнє», - наголошується у вітанні прем’єра, оприлюдненому на Урядовому сайті.

Керівники держави побажали жінкам міцного здоров’я, щастя і благополуччя, миру й тепла, уваги і любові рідних та близьких.

«Нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії! Будьте коханими і незамінними! Хай на Вашому шляху пелюстків буде незмірно більше, ніж тернів, нехай завжди всміхається Вам доля», - наголошується у вітаннях Турчинова та Яценюка.