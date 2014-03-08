В Азії продовжують шукати «Боїнг», серед пасажирів якого - двоє українців
У водах Південно-Китайського моря між Малайзією і В'єтнамом тривають пошуки "Боїнга", що належав одній із найбільших авіакомпаній Азії - Malaysia Airlines.
Літак прямував з Куала-Лумпур до Пекіна. Борт шукають у водах між Малайзією та В'єтнамом.
Перевізник у своїй заяві повідомив, що літак зник уночі після вильоту з Куала-Лумпур, повідомляє BBC Україна.
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У міністерстві транспорту Малайзії кажуть, що жодних свідчень про уламки літака поки що немає, і закликають не спекулювати.
"Ми робимо все можливе, щоби знайти літак. Ми робимо все, щоби переконатися, що нічого не залишилося поза нашою увагою", - заявив журналістам Сері Хішамуддін з малазійського мінтрансу.
Представники авіаліній кажуть, що зараз найперше намагаються допомогти родичам пасажирів, з 80% з них вдалося сконтактувати.
Літак, згідно з повідомленням уряду В'єтнаму, зник на півдні від цієї країни.
Серед пасажирів - представники 14 національностей. З них 227 - пасажири, решта 12 - члени екіпажу.
Найбільше серед пасажирів громадян Китаю - 152, 38 - малазійців, 12 - індонезійців, а також шестеро австралійців, є також один громадянин Росії та двоє українців. Є також представники інших країн Азії, Європи та США.
За повідомленням китайського державного телебачення, на пошуки літака вирушили два кораблі.
З таблиці прильотів в аеропорту Пекіна літак уже прибрали, його призначили як такий, що запізнюється на понад шість годин.
Родичів та друзів пасажирів літака попросили залишатися в готелі неподалік аеропорту. Люди називають це поганою ознакою.
"Малазійські авіалінії" - національний перевізник Малайзії та один з найбільших в Азії.