В Азії продовжують шукати «Боїнг», серед пасажирів якого - двоє українців

Літак прямував з Куала-Лумпур до Пекіна. Борт шукають у водах між Малайзією та В'єтнамом.

Перевізник у своїй заяві повідомив, що літак зник уночі після вильоту з Куала-Лумпур, повідомляє BBC Україна.

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У міністерстві транспорту Малайзії кажуть, що жодних свідчень про уламки літака поки що немає, і закликають не спекулювати.

"Ми робимо все можливе, щоби знайти літак. Ми робимо все, щоби переконатися, що нічого не залишилося поза нашою увагою", - заявив журналістам Сері Хішамуддін з малазійського мінтрансу.

Представники авіаліній кажуть, що зараз найперше намагаються допомогти родичам пасажирів, з 80% з них вдалося сконтактувати.

Літак, згідно з повідомленням уряду В'єтнаму, зник на півдні від цієї країни.

Серед пасажирів - представники 14 національностей. З них 227 - пасажири, решта 12 - члени екіпажу.

Найбільше серед пасажирів громадян Китаю - 152, 38 - малазійців, 12 - індонезійців, а також шестеро австралійців, є також один громадянин Росії та двоє українців. Є також представники інших країн Азії, Європи та США.

За повідомленням китайського державного телебачення, на пошуки літака вирушили два кораблі.

З таблиці прильотів в аеропорту Пекіна літак уже прибрали, його призначили як такий, що запізнюється на понад шість годин.

Родичів та друзів пасажирів літака попросили залишатися в готелі неподалік аеропорту. Люди називають це поганою ознакою.

"Малазійські авіалінії" - національний перевізник Малайзії та один з найбільших в Азії.