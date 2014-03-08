У Криму захопили республіканський військкомат

11:29, 08 березня 2014
Політика
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Сьогодні вранці на територію республіканського військового комісаріату на вул. Київській (Сімферополь) зайшли близько 100 озброєних автоматичною зброєю представників самооборони Криму

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник кримського медіацентру Міністерства оборони Владислав Селезньов, передає сайт «Крим.комментаріі».

«Екіпіровані брониками, радіостанціями. Очолює команду відставний генерал Кузнєцов, представляється радником кримського уряду. Розставили автоматників на поверхах. 3 автобуса, на якому прибули представники самооборони, заїхали на територію», - пише він.

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