У Криму захопили республіканський військкомат

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник кримського медіацентру Міністерства оборони Владислав Селезньов, передає сайт «Крим.комментаріі».

«Екіпіровані брониками, радіостанціями. Очолює команду відставний генерал Кузнєцов, представляється радником кримського уряду. Розставили автоматників на поверхах. 3 автобуса, на якому прибули представники самооборони, заїхали на територію», - пише він.