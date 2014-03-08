Прикордонники затримали чергову групу російських екстремістів

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, п’ятеро осіб було затримано в залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський».

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У росіян виявлено комплекти камуфльованої форми різного зразку, 2 протигази, 2 бойові ножі, 1 газовий пістолет, 2 бити, 2 ящика армійського сухого пайку, 1 бронежилет. Також у них була література характерного змісту: путівники по Україні, підручники з навчальної військової підготовки. Окремо роздруковані адреси і контактні телефони консульств Росії в Україні, адреси координаційних центрів антимайдану в Україні, зазначили у прикордонному відомстві.

Затримані їхали поїздом «Москва-Кисловодськ» транзитом через Україну. З їхніх слів, вони прямували в Ростов, який визначено місцем збору таких напіввійськових груп, йдеться в повідомленні.

Всього за минулу добу співробітниками Держприкордонслужби через кордон не пропущено 513 громадян Росії, а 2 росіянам заборонено в’їзд в Україну.