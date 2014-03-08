Україна закликає РФ не блокувати рішень ООН і ОБСЄ щодо направлення спостерігачів до Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Ми звертаємося до Росії на даному етапі не блокувати рішення на рівні міжнародних організацій, перш за все ОБСЄ і ООН, які стосуються міжнародних спостерігачів у Криму. Ми готові надати всіляке сприяння цим місіям, а також будь-яку інформацію щодо ситуації як в Україні, так і в Криму», - наголосив Дещиця.