Україна закликає РФ не блокувати рішень ООН і ОБСЄ щодо направлення спостерігачів до Криму
12:21, 08 березня 2014Політика
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Україна закликає Росію не блокувати у міжнародних організаціях рішень, які стосуються направлення міжнародних спостерігачів до Криму.
Андрій Дещиця / president.gospmr.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
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«Ми звертаємося до Росії на даному етапі не блокувати рішення на рівні міжнародних організацій, перш за все ОБСЄ і ООН, які стосуються міжнародних спостерігачів у Криму. Ми готові надати всіляке сприяння цим місіям, а також будь-яку інформацію щодо ситуації як в Україні, так і в Криму», - наголосив Дещиця.
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