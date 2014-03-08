Росія продовжує стягувати війська і техніку в Крим

Так, за даними прикордонників, з боку російських агресорів продовжується блокування паромної переправи «Крим». Всього в пункті пропуску перебувають до 100 озброєних військовослужбовців Росії та 50 осіб так званої «самооборони».

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Застосовуючи фізичну силу, вони унеможливлюють здійснення належного прикордонного та інших видів контролю.

Минулої доби у пункті пропуску «Крим» російські військові сприяли прориву через кордон фактично двох армійських колон, поінформували у Держприкордонслужбі.

«Вони відтіснили представників усіх контрольних служб, а за деякий час спочатку через кордон прорвалося 15 автомобілів «КаМАз» без номерів, серед яких також був один паливозаправник та машина зв’язку. Невдовзі у такий самий спосіб російські військові пропустили ще 10 «КаМАзів», 6 «Уралів» та карету швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, техніка та матеріальні засоби доставляються десантними кораблями Чорноморського флоту Росії. В бухті «Казача» з двох кораблів вивантажили спочатку 18 вантажних автомобілів «Урал» та «КаМАз» з продовольством, а згодом 17 автомобілів «КаМАз» та 1 БТР, поінформували у прикордонній службі України.