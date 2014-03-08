Дещиця вважає, що Україна зможе обійтися без російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

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“Я думаю, що українці зможуть подолати скорочення постачання газу для України за допомогою інших джерел”, - сказав він.

“Свого часу було рішення заблокувати метро, але таксисти возили людей на Майдан, і якщо Росія припинить постачання газу, можливо, ми будемо шукати інші джерела”, - додав він.