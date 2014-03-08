Дещиця вважає, що Україна зможе обійтися без російського газу
13:18, 08 березня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця вважає, що Україна зможе компенсувати скорочення поставок російського газу за допомогою інших джерел.
Андрій Дещиця / president.gospmr.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
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“Я думаю, що українці зможуть подолати скорочення постачання газу для України за допомогою інших джерел”, - сказав він.
“Свого часу було рішення заблокувати метро, але таксисти возили людей на Майдан, і якщо Росія припинить постачання газу, можливо, ми будемо шукати інші джерела”, - додав він.
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