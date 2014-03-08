У Харкові кілька тисяч людей мітингують за федералізацію України

Як передає кореспондент УНІАН, безпосередньо перед пам'ятником Леніну зібралось близько 3,5 тис. осіб.

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Вони тримають прапори Радянського союзу, Росії, України, кількох громадських організацій, а також транспаранти з написами: “Фашизм не пройдет», «Юго-Восток ми вместе», «За референдум и русский язык», «Союзу братских народов быть», «НАТО нет», «Майдан, вы ускорили раскол», «Украина Россия — братский народ».

Люди скандують “Россия”, Референдум”, “Харьков”.

Більшість учасників мітингу прикріпили на одяг георгієвську стрічку.

Учасники заходу вимагають провести референдум та з'ясувати думку народу щодо двох питань: федералізація країни та надання російській мові статусу другої державної.

Друга група людей стоїть навпроти будівлі облдержадміністрації на протилежному боці площі. Близько 500 людей тримають прапори Росії та України, а також транспаранти з написами “Нет фашизму, нет хунте, за Таможенный союз и референдум» тощо. Люди також скандують «Россия”, «Референдум».

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Кількість учасників мітингу на площі Свободи збільшується.

Безпосередньо перед входом до будівлі Харківської облдержадміністрації вишикувалося кілька сотень працівників міліції у повному спорядженні. Міліціонери також охороняють бокові входи в будівлю ОДА та в’їзди на територію внутрішнього двору облдержадміністрації.