За тиждень до подій в Криму у США знали про плани Путіна

Про це заявив глава військової розвідки Майкл Флінн , повідомляє Українська правда за інформацією NPR.

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За його словами, приблизно за сім днів до переміщення російських військових його відомство надало керівництву країни досить детальний звіт про ситуацію.

Коментуючи зауваження, що дії Кремля застали американське розвідвідомство зненацька, Флінн зазначив: розвідка спостерігала за діяльністю навколо військово-морською ключових баз.

Також Флінн зазначив, що спостерігачі ретельно стежать за ходом навчань з метою переконатися , що це дійсно навчання.