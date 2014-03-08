Український прикордонний літак з боку АР Крим обстріляли з автоматичної зброї

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«Легкий літак Державної прикордонної служби України, на борту якого немає жодного озброєння, здійснював патрулювання державного кордону та прикордонних районів. Пролітаючи на межі з АР Крим з боку населеного пункту Армянськ екіпаж зафіксував стрільбу по літаку. Екстремісти відкрили вогонь з автоматичної зброї. Пілоти здійснили різкий маневр, знизилися на граничну висоту та з розгоном швидкості відійшли з курсу», - йдеться у повідомленні.

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Наразі літак повернувся в пункт базування, екіпаж та сам літак не постраждали.

«В даний час в Криму озброєні російські агресори вдаються до будь-яких безчинств, здійснюють морально-психологічний тиск на прикордонників, погрожують фізичними розправами, дезінформують, залякують. Цього разу вони застосували вогнепальну зброю, не зважаючи на людські життя», - наголошує Держприкрдонслужба.