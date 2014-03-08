Український прикордонний літак з боку АР Крим обстріляли з автоматичної зброї
Сьогодні близько 17.30 на адміністративній межі з АР Крим озброєні агресори відкрили вогонь по прикордонному літаку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
«Легкий літак Державної прикордонної служби України, на борту якого немає жодного озброєння, здійснював патрулювання державного кордону та прикордонних районів. Пролітаючи на межі з АР Крим з боку населеного пункту Армянськ екіпаж зафіксував стрільбу по літаку. Екстремісти відкрили вогонь з автоматичної зброї. Пілоти здійснили різкий маневр, знизилися на граничну висоту та з розгоном швидкості відійшли з курсу», - йдеться у повідомленні.
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Наразі літак повернувся в пункт базування, екіпаж та сам літак не постраждали.
«В даний час в Криму озброєні російські агресори вдаються до будь-яких безчинств, здійснюють морально-психологічний тиск на прикордонників, погрожують фізичними розправами, дезінформують, залякують. Цього разу вони застосували вогнепальну зброю, не зважаючи на людські життя», - наголошує Держприкрдонслужба.