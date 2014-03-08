Чубаров попросив Обаму запобігти етнічним чисткам

«Шановний панt Президенте! Сьогодні весь цивілізований світ в очікуванні потрясінь, які можуть відбутися в результаті подальшої ескалації ситуації в Криму. У переддень найпохмуріших передчуттів і почутті страху за життя своїх дітей , рідних і близьких перебуває і багатонаціональне населення Криму - українці, росіяни , кримські татари. У будь-який момент може статися непоправне», - йдеться в листі до Обами.

«Висловлюючи Вам та Уряду США свою повагу, дозвольте публічно транслювати питання сотень тисяч жителів Криму - кримських татар, росіян, українців , які живуть у Криму і звернених до Вас і Глав інших держав: хто і коли зупинить ескалацію ситуації в Криму і відверне загрозу життя населенню Криму? Хто і коли відверне загрозу нових етнічних чисток, що можуть відбутися в Криму у разі виникнення прямих зіткнень, спровокованих військовими та їхніми посібниками з парамілітарних організацій?», - пише Чубаров.

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«Пане Президент! Упевнений, що відповіді на ці та багато інших запитань світ зможе знайти лише разом з урядами США, України , Росії . Будьте рішучими в ім'я миру і справедливості, збереження життя сотень тисяч людей, які живуть в Криму», - зазначає глава меджлісу.