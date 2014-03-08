Необхідно негайно закрити переправу "Крим-Кубань" та повітряне сполучення - УДАР
21:35, 08 березня 2014Політика
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В партії «УДАР» наголошують на необхідності невідкладно закрити паромну переправу "Крим-Кубань", а також закрити українські кордони і повітряне сполучення над територією Криму.
До Криму прибувають російські війська / ТСН
Про це повідомляє прес-служба УДАРу.
«Сьогодні стоїть питання збереження української державності і територіальної цілісності України. Потрібно негайно вживати всі можливі кроки для відсічі агресії з боку Росії і захисту суверенітету та цілісності України», - наголошують в «УДАРі».
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