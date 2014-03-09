Яценюк: Підписанти Будапештського меморандуму зроблять все можливе і неможливе для збереження України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час свого виступу на мітингу у парку імені Тараса Шевченка, 200-річчя з дня народження якого від знають сьогодні.

Як зазначив Яценюк, перед Україною постали найбільші виклики за всю історію незалежності.

«Чи зможемо ми їх подолати? Наша ствердна відповідь повинна бути одна: «Так!». Ми поборемо і ми переможемо! Проти України, проти нашого народу, проти наших родин і сімей, проти нашого європейського майбутнього сусідня країна розпочала військову агресію. Наша відповідь РФ тільки одна: єдність, впевненість, цілеспрямованість і віра в те, що ми йдемо правильним шляхом. Це наша земля! За цю землю проливали кров наші батьки і діди, і ми не поступимось ні на один сантиметр з української землі! Нехай знає про це Росія і її президент!», - наголосив глава уряду.

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Він також підкреслив, що влада докладе всіх зусиль, щоб нинішній конфлікт з РФ був урегульований дипломатичним шляхом.

«Ми, як мирна держава, робимо і будемо робити все для вирішення цього конфлікту виключно дипломатичним і політичним шляхом. Ми знаємо про те, що країни-учасниці Будапештського меморандуму, які у 1994 році надали гарантії територіальної цілісності Українській незалежній державі, яка віддала ядерну зброю й отримала відповідні гарантії, зроблять все можливе і неможливе для виконання цього меморандуму і для збереження України як цілісної, незалежної держави», - додав він.

Яценюк також зауважив, що сьогодні в Україні нова влада лише тому, що мільйони українців вийшли і зробили те, що заповідав Шевченко.

«Немає тепер рабів німих! Є гідна українська нація, яка на весь світ довела – «борітеся і поборете, а Бог вам поможе». З нами Бог і Україна! За нами спільна перемога! Слава Україні! Слава Тарасові Шевченко!», - наголосив Яценюк.