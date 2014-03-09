У Криму розблокували заставу «Масандра», яку тримали в облозі військові РФ

Ветерани Державної прикордонної служби України та 150 кримчан розблокували мобільну прикордонну заставу «Масандра» в Автономній Республіці Крим, яку тримали в облозі російські військовослужбовці.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Внаслідок довготривалої акції підтримки прикордонників 150 представниками місцевого населення та ветеранів ДПСУ, що продовжувалася більше двох діб, було розблоковано раніше захоплену російськими військовими мобільну прикордонну заставу «Масандра».

Читайте такожВ Євпаторії можливий штурм української військової частини - ЗМІ

Військовослужбовці разом із технікою поспіхом залишили свої позиції та вибули у невідомому напрямі. Українські прикордонники зайняли місце своєї дислокації та продовжили виконання службових обов’язків.

У повідомленні зазначається, що загалом поведінка військовослужбовців РФ і озброєних екстремістів щодо прикордонників та членів їхніх сімей стає дедалі зухвалою і жорсткою, як це було минулої доби у відділі прикордонної служби «Щолкіно». Поряд з моральними приниженнями та психологічним тиском, стосовно прикордонників та їхніх родичів вчиняються відверті провокативні дії, фізичне насилля та пряма погроза застосувати зброю.

Читайте такожДо штурму КП тактичної групи "Крим" долучилися "невідомі" військові

Як повідомляв УНІАН, озброєні російські військовослужбовці та провокатори оточили мобільну прикордонну заставу «Масандра» вночі 6 березня.