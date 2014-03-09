В Україну не пропустили вже 3,5 тис. потенційних екстремістів

З початку березня на сьогодні на територію України на східних ділянках кордону не пропущено 3,5 тис. осіб, зокрема 16 журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник Державної прикордонної служби України Павло Шишолін заявив на засіданні уряду.

"Станом на сьогодні не пропущено більш як 3,5 тис. чоловік, зокрема 16 журналістів, які були небажані на території України", - відзначив Шишолін.

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Він також наголосив, що основні зусилля прикордонників спрямовано на недопущення в'їзду на територію України іноземців, причетних до екстремістської діяльності.

За словами Шишоліна, щодоби на територію України не пропускають і юридично відмовляють у в'їзді не менш як 500 людям.

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Східний кордон, як уточнив Шишолін, на сьогодні охороняють 5,5 тис. військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, з початку березня Держприкордонслужба посилила контроль на кордоні з РФ.

У пунктах пропуску для автомобільного сполучення і місцевих пунктах пропуску з метою недопущення в'їзду до України з території Росії організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України, проводиться посилений прикордонний контроль і відповідні заходи.