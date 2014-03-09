Губернатор Луганщини каже, що його заява про відставку не має юридичної сили

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної держаної адміністрації.

Сьогодні у ЗМІ повідомлялося про те, що Михайло Болотських склав повноваження. Сам Болотських наголосив, що заяву про відставку він написав під тиском.

«Заяву про відставку я писав під тиском. Адже була загроза від сепаратистів фізичної розправи над жінками і дітьми, що знаходилися в будівлі облдержадміністрації. Тому заради стабілізації я був змушений написати заяву, яка є недійсною. Я продовжую працювати», – заявив Михайло Болотських.

Також він повідомив, що силові структури області працюють у звичному режиму та займаються врегулюванням ситуації у правовому полі.

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Болотських пояснив, що написана ним заява не має юридичної сили.

"Для того, щоб зупинити сьогодні захоплення ОДА і запобігти можливим провокаціям, під тиском був змушений написати заяву, яка, по суті, не має юридичної сили", - написав губернатор на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, в ході мітингу проросійські протестуючі захопили будівлю ЛОДА та увірвалися до кабінету губернатора Михайла Болотських, його змусили написати заяву про відставку.

Документ про звільнення зачитали мітингувальникам. Болотських вивели чорним ходом. Як повідомляє кореспондент, при цьому його штовхали.