Російські військові вимагають від морпіхів Керчі здатися РФ до 16 березня - МОУ



Про це повідомив Владислав Селезньов, керівник кримського медіа- центру Міністерства оборони України.

«Начальник берегових військ Чорноморського флоту генерал -майор Олександр Остриков прибув 9 березня до морських піхотинців з Керчі з візитом. За словами учасників зустрічі, представник ЧФ запропонував ”чорним беретам” подумати і до 16 березня прийняти рішення про те, де люди готові служити надалі і писати відповідні рапорти. Українським військовим морякам обіцяно грошове утримання за стандартами РФ та інші преференції. Також було заявлено, що близько 60 рапортів вже написали ”чорні берети” з Феодосії.

В іншому разі мова йшла про силові дії щодо українських морських піхотинців.

Слід зазначити, що факт написання 60 рапортів у Феодосії джерела в місті не підтвердили», - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму призначив всекримський референдум на 16 березня, на який планується винести два альтернативних запитання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У Києві вважають референдум неконституційним , а Москва підтримує ідею кримських депутатів.