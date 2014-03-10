Українці висловилися за проведення антитерористичної операції в Криму - опитування

Таким є результат проведеного УНІАН опитування в соцмережі ВКонтакте.

В опитуванні взяло участь майже 22 тисячі осіб.

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Абсолютна більшість респондентів - 84,5% - вважають, що Україна повинна провести в Криму антитерористичну операцію із залученням військових України та, можливо, НАТО для того, щоб нейтралізувати "невідомих" зі зброєю та спорядженням російської армії, належність до себе яких Росія не визнає.

10,3 % опитаних виступили за те, аби нова влада Криму, хоч і нелегітимна, сама вирішила долю півострова та його мешканців.

І лише 5,2% згодні на залучення Росії для наведення порядку на півострові та на проведення антитерористичної операції спільно з російськими військовими.