Дружина водія, який віз журналістів до Криму, підтвердила їхнє викрадення



Про це вона написала у Фейсбуці: «Мого чоловіка Рахно Євгена Павловича затримали на КПП в Перекопі. Він віз групу з трьох журналістів. Двоє з них - з Главком. uа . На Перекопі їх зупинили , перевернули догори дригом всю машину, знайшли камери, викинули їх на землю. Повели в невідомому напрямку. Зараз з ними немає зв`язку! У групі одна дівчина, фото- кореспондент. Льошу Бик з Главкома зустрічав брат з кримською пропискою на своїй машині і їх пропустили. Зараз Льоша єдиний, хто там на місці і має якусь інформацію. Їх повели, і подальша доля невідома. Підкажіть, що мені робити, куди писати! Дані чоловіка - Рахно Євген Павлович, машина - ДЖИП Вранглер , АЕ 9115 ЄВ . Прошу допомоги! »

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