Командуванню військової частини в Євпаторії передали ультиматум

Вчора ввечері представник нелегітимної Ради Міністрів Криму Юрій Жеребцов передав ультиматум командуванню військової частини в Євпаторії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Згідно ультиматумом, від командування військової частини А4519 вимагають у період з 22-х годин 09 березня 2014 року до 22-х годин 10 березня 2014 року ухвалити рішення про роззброєння особового складу військової частини, здачі всієї зброї на склад і передачі об'єкта під охорону особовому складу спецпідрозділу Чорноморського флоту Російської Федерації.

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Як наголошується, ці вимоги слід виконати "в цілях забезпечення безпеки громадян міста Євпаторії і щоб уникнути провокацій під час підготовки до проведення референдуму про статус Криму 16 березня 2014 року".

В ультиматумі сказано, що блоки керування ЗРК "Куб-2М" підлягають здачі на склад, опломбуванню і здачі під охорону вищезазначеному спецпідрозділу ЧФ РФ.

У той же час, несення вартової служби особовим складом в/ч А4519 має здійснюватися без зброї спільно зі озброєними військовослужбовцями ЧФ РФ.

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"Особовий склад незадіяний у несенні вартової служби, знаходиться в казармах і залишає територію військової частини з письмового дозволу командира в/ч А4519 згідно з пропускним режимом і повернення, проходить на територію за пред'явленням узгодженої сторонами перепустки встановленого зразка. У період дії цієї пропозиції, вхід і вихід з території в/ч А4519 обмежується світлим часом доби", - цитує Тимчук текст ультиматуму.

Командування військової частини просять серйозно поставитися до цієї "пропозиції" - "не наражати на небезпеку життя і здоров'я особового складу ввіреній вам військової частини і мирних мешканців прилеглої житлової зони".

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Кожному військовослужбовцю, який здав зброю на зберігання на період підготовки референдуму про статус Криму, гарантують безпеку з боку керівництва АР Крим.

Ультиматум підписаний уповноваженим із забезпечення організації проведення загальнокримського референдуму Радником голови Ради Міністрів АР Крим Жеребцовим Юрієм Геннадійовичем.