Польський консул пояснив, чому довелося евакуювати диппредставництво в Севастополі

Польща вирішила евакуювати своє консульство у Севастополі через погрози підпалу будівлі та загрози для життя її працівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Польщі з посиланням на керівника консульства у Севастополі Вєслава Мазура.

”В останні дні було настільки небезпечно, що всіх працівників разом з родинами я забрав до себе, до приміщення консульства. Ми жили разом, аби почуватися безпечно, оскільки у звичайних приватних і багатоквартирних будинках ми були б легкою ціллю: будь-який хуліган чи ідіот міг зашкодити, а таких з’являлося щораз більше” - сказав він.

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За словами консула, диппредставництво не могло працювати в таких умовах нормально і було змушене евакуюватися.

Мазур повідомив, що працівникам консульства погрожували й раніше. ”Активізація тих протестів, у першу чергу, проросійських організацій, почалася у квітні (2013 року), коли їхні учасники висловлювали здивування, що ми засуджуємо росіян за Катинь. Тоді маніфестації супроводжувалися підпалюванням шин та ”коктейлями Молотова”. Мене ображали особисто, вимагали, аби забирався геть, були погрози, що консульство обкидають фекаліями, та говорили, що кожна дитина в Севастополі знає, як робити ”коктейль Молотова”, - розповів консул.

Він зауважив, що польське консульство у Севастополі є єдиним офіційним представництвом держав Євросоюзу в регіоні, тому там завжди збиралися всі антиєвропейські та антинатовські протести.

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Мазур також назвав дуже складною ситуацію у Криму. ”Крим практично повністю заблокований, нікого не впускають, не впустили навіть генерального консула Туреччини. Влада Криму й Севастополя не визнає владу в Києві, не звертає уваги на міжнародні організації, робить те, що хоче”, - заявив він.

Як додав Мазур, консульство у Севастополі є невеликим, крім нього, там працювали ще двоє заступників. За словами консула, у випадку ухвалення рішення про відновлення роботи представництва це можна зробити за два дні.

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Як повідомляв УНІАН, Польща оголосила про евакуацію свого відкритого у квітні 2011 року консульства у Севастополі у суботу, 8 березня.

Торік це консульство Польщі, яке є найменшим серед усіх семи в Україні, видало понад 10 тис. віз, що на 20% більше, ніж у 2012 році. Усі польські консульства торік видали українцям більше 700 тис. віз або на 10% більше, ніж у 2012 році.