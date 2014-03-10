Військові РФ роззброїли українських ракетників в Чорноморському

Російські військові сьогодні вночі роззброїли українських військовослужбовців окремої ракетної технічної частини в селищі Чорноморське на заході Криму.

Про це начальник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов написав на своїй сторінці в Facebook.

”О 1.30 близько 200 російських солдатів на 14 вантажівках прибули до окремої ракетної технічної частини в Чорноморському. Під загрозою штурму й застосування зброї проникли на територію військової частини, роззброїли весь особовий склад частини, в тому числі й караул. Примусили здати зброю на склад, закрити й опечатати його”, - повідомив Селезньов.

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Потім, за його даними, російські військові зажадали від українських військовослужбовців залишити територію військового містечка.

В частині залишилися лише двоє українських офіцерів, вони охороняють зброю.