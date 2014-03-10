Кабельні оператори відключили українські канали, бо їм погрожували зброєю, - джерела «1+1»

Така інформація надійшла від надійних джерел каналу «1+1». Кабельним операторам погрожували зброєю і під силовим тиском змусили відключити мовлення українських каналів.

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Нагадуємо, 6 березня, самопроголошена Адміністрація Криму відключила ефірне мовлення телеканалу «1+1», а на частотах 1+1 почав виходити канал росийській «1 канал». Проте до вчорашнього дня канал «1+1» можна було дивитися в кабельних мережах.