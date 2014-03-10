Кабельні оператори відключили українські канали, бо їм погрожували зброєю, - джерела «1+1»

13:25, 10 березня 2014
Політика
0 0

Учора, 9 березня,  кабельні оператори Криму під силовим захватом змушені були відключити більшість українських каналів. 

Джерела повідомили, чому в Криму відключили українські канали

Така інформація надійшла від надійних джерел каналу «1+1».  Кабельним операторам погрожували зброєю і під силовим тиском змусили відключити мовлення українських каналів.

Читайте такожУ Криму майже всі українські телеканали замінили на російські

Нагадуємо, 6 березня, самопроголошена Адміністрація Криму відключила ефірне мовлення телеканалу «1+1», а на частотах 1+1 почав виходити канал росийській «1 канал». Проте до вчорашнього дня канал «1+1» можна було  дивитися в кабельних мережах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter