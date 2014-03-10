Вільне відвідування «Межигір'я» тимчасово призупиняється
16:20, 10 березня 2014Політика
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Вільне відвідування об'єкту «Межигір'я» тимчасово призупиняється з 11 березня.
Межигір'я більше не пускатимуть усіх охочих
Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, рішення прийнято у зв'язку з необхідністю проведення інвентаризації майна та об'єктів, а також щоб уникнути його псування і випадків вандалізму.
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На час роботи державної комісії з інвентаризації контроль за периметром об'єкта, цілісністю печаток і недопущення проникнень на територію здійснюватиме МВС спільно з представниками громадськості.
Подальша доля самого об'єкта і матеріальних цінностей вирішуватиметься Кабінетом міністрів України.
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