Вільне відвідування «Межигір'я» тимчасово призупиняється

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, рішення прийнято у зв'язку з необхідністю проведення інвентаризації майна та об'єктів, а також щоб уникнути його псування і випадків вандалізму.

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На час роботи державної комісії з інвентаризації контроль за периметром об'єкта, цілісністю печаток і недопущення проникнень на територію здійснюватиме МВС спільно з представниками громадськості.

Подальша доля самого об'єкта і матеріальних цінностей вирішуватиметься Кабінетом міністрів України.