У Сімферополі невідомі відбирають і рвуть паспорти українців – мерія

За даними міських чиновників, до виконкому Сімферопольської міськради й на телефон оперативної служби мера 15-63 надходять дзвінки стурбованих городян. "Невідомі, представляючись членами виборчої комісії, що звіряють списки для участі у всекримському референдумі, просять мешканців багатоквартирних і приватних будинків пред'явити для перевірки паспорти. Одержавши їх у руки, або тікають із документом, або рвуть їх, приводячи в непридатність. Шановні сімферопольці! Так чинять провокатори", - заявляє мерія й просить відразу ж дзвонити до міліції.

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Подібні повідомлення з’являються на форумах також надходять від жителів Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму призначив референдум на 16 березня. На нього буде винесено два питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?