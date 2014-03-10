У Луганську проросійські тітушки захопили телекомпанії «ІРТА»

Натовп людей вибив вхідні двері, зайняв всі кабінети, виніс вогнегасники і погрожує спалити телекомпанію, якщо їм не віддадуть для знищення вихідні матеріали для сюжету про вчорашнє захоплення будівлі ЛОДА, повідомляє irtafax.com.ua.

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Також титушки намагаються припинити мовлення телеканалу і вимагають вимкнути ефір.

Нападників не збентежило навіть те, що на телекомпанії в цей момент були маленькі діти.

На даний момент у будівлі заблоковані кілька журналістів і керівництво телекомпанії «ІРТА». Міліція досі не приїхала.