Австрія має намір повернути в Україну кошти чиновників-утікачів

Про це заявив міністр закордонних справ Себастьян Курц на прес-конференції в понеділок.

Курц зазначив, що Австрія глибоко стурбована тими подіями, які відбуваються в Криму, і заявив, що дії Росії порушують міжнародне право.

"Австрія була першою країною в Європейському Союзі, яка прийняла рішення щодо заморожування рахунків (українських чиновників), і зараз ми разом будемо працювати над тим, щоб повернути в Україну незаконно вивезені кошти", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що якщо в Криму ситуація не буде вирішена з боку Росії, Рада міністрів ЄС буде вводити санкції.

Читайте такожЛитва та Латвія склали свій "чорний" список українських екс-чиновників

Також він сказав, що Австрія нині головує в Раді Європи і хоче надати Україні підтримку.

Зокрема Курц зазначив, що права національних меншин, і особливо кримських татар, питання безпеки журналістів, які працюють у Криму, та експертна оцінка щодо референдуму в Криму, служать тими питаннями, в яких Австрія зацікавлена ​​надати підтримку.