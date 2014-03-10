Аксьонов почав формувати в Криму нову армію для охорони референдуму

За його словами, до 16 березня армія буде налічувати 1500 осіб. Верховна рада Криму наділила повноваженнями головнокомандувача збройними силами автономії Аксьонова. Про це Аксьонов повідомив журналістам особисто. "Верховна рада Криму наділила мене повноваженнями прем'єр-міністра автономії, головнокомандувача збройними силами і правом формування збройних сил", - заявив він.

Як повідомляє ТСН, Аксьонов зазначив , що "рішення про формування армії Криму прийнято у зв'язку з наявністю на території автономії незаконних збройних формувань". За даними прем'єра , 186 добровольців вже прийняли присягу на вірність народу Криму і увійшли до складу збройних сил. Він упевнений, що загальна чисельність кримської армії до референдуму 16 березня досягне 1500 чоловік.

"Вони охоронятимуть виборчі дільниці зі зброєю в руках", - сказав Аксьонов.

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Крім того, він підтвердив, що в перспективі планується створення військово-морських сил Криму, зазначивши, що в разі приєднання Криму до Росії сухопутні війська і флот увійдуть до складу збройних сил РФ.

Як відомо, 27 лютого новим прем'єром Криму був призначений депутат Верховної Ради Криму, лідер партії "Русскоє єдінство" Сергій Аксьонов. Згідно з Конституцією України, прем'єр Криму призначається Верховною Радою Автономії за погодженням з президентом України. В.о. президента Олександр Турчинов своїм указом скасував це рішення.