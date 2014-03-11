Чергове засідання Радбезу ООН щодо України завершилося безрезультатно

За підсумками наради, що проходив за закритими дверима, постійний представник РФ при всесвітній організації Віталій Чуркін заявив, що на сесії не було "нічого нового", пише ИТАР-ТАСС.

Голова Радбезу в березні - постпред Люксембургу Сільві Лукас, підбиваючи підсумки засідання, повідомила, що одним з головних предметів дискусії був майбутній референдум в Криму, який викликав неоднозначну реакцію серед членів РБ.

У свою чергу, постпред Франції Жерар Аро наполіг на необхідності продовження зустрічей СБ, навіть якщо вони поки безрезультатні.

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"Якщо є можливість принести хоч якусь користь, її не можна упускати, оскільки інакше ми ризикуємо прийти до ще гіршого сценарію", - зазначив Аро. Він також висловив упевненість, що кризу "можна врегулювати мирним шляхом".

Дипломат підтримав ідею проведення зустрічі членів РБ з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, яка, за деякою інформацією, може відбутися в цей четвер, 13 березня.

"Буде корисно почути його оцінку ситуації в Україні, і які наміри уряду", - сказав Аро.