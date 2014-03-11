ОБСЄ не розглядає запрошення з Криму на референдум



За словами речниці ОБСЄ, Крим не має повноважень запрошувати спостерігачів, бо є регіоном, а не державою і не окремим членом організації, передає Радіо Свобода.

Тому, сказала вона, «Криму було б важкувато нас запросити».

Як наголосила речниця, Україна, яка є членом ОБСЄ, ніякого запрошення не надсилала, а організація дотримується принципу повної територіальної цілісності і суверенітету України.

Читайте такожРеферендум отримає право на життя, якщо Росія погодиться приєднати Крим - Аксьонов

Раніше російські агентства повідомляли з Криму, що влада автономії «офіційно запросила» спостерігачів із ОБСЄ на свій референдум 16 березня.

Попередніми днями кримські озброєні бойовики тричі поспіль силою не впустили до Криму спостерігачів ОБСЄ, які мали перевірити становище на півострові після вторгнення до нього російських військ.

Як заявив незаконно призначений прем’єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, представників ОБСЄ «ввічливо попросили» їхати назад, бо його влада не хоче, щоб про становище у Криму «давали недостовірну інформацію».

Водночас у соціальних мережах з’являються повідомлення, що до росіян за національністю, які живуть у країнах ЄС і мають громадянство цих країн, надходять запрошення взяти участь у спостереженні за кримським референдумом, щоб виступити там як «спостерігачі від Євросоюзу», але оцінити його, «як належить російським співгромадянам».