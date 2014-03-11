Шахраїв, що нищили українські паспорти кримчан, затримали

Про це повідомив заступник голови кримської медіа-групи "Об'єктив" Заїр Акадиров на своїй сторінці в Facebook.

"В Сімферополі та Криму затримані зловмисники, які під виглядом працівників міліції ходили по домівках громадян і вилучали паспорти", - написав він із посиланням на прес-секретаря ГУ МВС у Криму Ольгу Кондрашову.

За словами Кондрашової, ті, хто постраждав від дій шахраїв, повинні звернутися в паспортні столи з місцем для оперативного відновлення документів або в органи внутрішніх справ за місцем проживання, де їм при наявності втрати документів будуть видаватися тимчасові довідки, що засвідчують особу.

Читайте такожУ Сімферополі невідомі відбирають і рвуть паспорти українців – мерія Також Акадиров з посиланням на очевидців розповів, що "банду, яка орудувала в Кам'янці" (селище компактного проживання кримських татар), вистежили місцеві, які "наздогнали шахраїв, заблокували їх авто, дали їм по шиї і передали міліції".

Нагадаємо, вчора повідомлялося про банди, які під виглядом членів виборчих комісій знищували паспорти кримчан.