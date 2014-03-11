ЄС хоче мати зону вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока

Про це заявив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фюле заявив під час дебатів у Європейському парламенті з приводу допомоги Україні з боку ЄС.

"Дозвольте мені чітко наголосити, що наша політика спрямована на створення у майбутньому зони вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока. Стверджувати протилежне, говорити, що ми пропонуємо комусь вибрати між Москвою та Брюсселем, між Сходом і Заходом - це є пропагандою", - сказав Фюле євродепутатам під час сесії у Страсбурзі.

Читайте такожЄС в односторонньому порядку відкриє ринок для українських товарів і надасть $15 млрд фіндопомоги"Так говорять ті (Росія), хто ігнорує наші запрошення до переговорів на ці теми, а в той же час самі запроваджують односторонні заходи проти своїх сусідів. За якоюсь іронією саме цього тижня ми матимемо перші переговори двосторонньої групи з Російською Федерацією щодо їхньої стурбованості нашим загальним підходом, і ми будемо намагатися переконати, що їм немає чого боятися", - додав комісар ЄС.

Цього тижня відбудеться перший раунд переговорів робочої групи ЄС та Росії щодо можливого впливу створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною на економічні відносини України та Росії, про створення якої було домовлено на останньому саміті ЄС-Росія наприкінці січня.