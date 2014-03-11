ЄС може підготувати низку санкцій проти Росії наступного тижня - МЗС Німеччини
12:00, 11 березня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що країни Євросоюзу вже 17 березня можуть обговорити прийняття санкцій проти Росії, якщо офіційна Москва не змінить своєї позиції щодо ситуації в Україні.
REUTERS
"Якщо вихідні пройдуть без видимих змін у позиції Росії, тоді у понеділок Європейська рада буде вимушена обговорити наступну стадію заходів", - сказав він під час візиту з країн Балтії, які входять в Євросоюз і стурбовані тим, що відбувається в Україні, повідомляє агентство Рейтер.
"Ми не хочемо конфронтації, але дії російської сторони, на жаль, ставлять нас перед необхідністю підготуватися, як я тільки що відзначав", - сказав Штайнмаєр журналістам в Талліні.
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