ЄС може підготувати низку санкцій проти Росії наступного тижня - МЗС Німеччини

"Якщо вихідні пройдуть без видимих змін у позиції Росії, тоді у понеділок Європейська рада буде вимушена обговорити наступну стадію заходів", - сказав він під час візиту з країн Балтії, які входять в Євросоюз і стурбовані тим, що відбувається в Україні, повідомляє агентство Рейтер.

"Ми не хочемо конфронтації, але дії російської сторони, на жаль, ставлять нас перед необхідністю підготуватися, як я тільки що відзначав", - сказав Штайнмаєр журналістам в Талліні.