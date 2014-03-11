Кримська міліція спростувала заяви про псування паспортів жителів півострова

Як повідомила прес-служба міліції АР Крим, вчора у ЗМІ широко мусувалася інформація про те, що невідомі під виглядом правоохоронців або членів виборчої комісії вимагали від громадян пред'явити паспорти, після чого їх відбирали або пошкоджували.

Читайте такожНищили українські паспорти кримчан шахраїв затрималиНегайно за інформацією ЗМІ була розпочата перевірка. Дійсно, Співробітниками Київського РВ і Сакського МВ були затримані громадяни, підозрювані у скоєнні даних протиправних діянь. Вони були опитані. Однак інформація про факти шахрайства не знайшла свого підтвердження.

Додамо також, що жодної заяви від потерпілих, які втратили паспорти подібним чином, в ОВС Криму не надходило.

Правоохоронці ще раз звертаються до громадян з проханням не піддаватися паніці, закликають до спокою і пильності.

Крім того, наголошуємо, що не слід довіряти незнайомим особам і давати їм у руки свої документи.

Нагадаємо: ви можете пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, тільки після того, як переконаєтеся, що перед вами саме співробітник міліції, тобто він покаже вам своє службове посвідчення.