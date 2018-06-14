Газовий реверс в Україну отримує друге дихання

Україна почала отримувати реверсний газ з Європи понад рік тому – з листопада 2012 року. Частково це був газ зі спотового ринку континенту, а частково — російський.

Слід зазначити, що європейські компанії мають в своїх контрактах з «Газпромом» запис про право на реекспорт. Втім, російський газовий монополіст підозрював, що реверс, насправді, відбувається у віртуальному режимі. Тобто, Україна просто відбирає російський газ, який іде транзитом до, скажімо, Німеччини, а потім розраховується з європейськими компанями-партнерами за нижчими від російських цін. Однак, навіть знаючи цю схему, впіймати Україну «за руку» Газпром не міг.

Минулого року Україна налагодила постачання реверсного газу з Німеччини, Польщі та Угорщини. Проте найбільші надії покладалися на Словаччину. Переговори зі словаками велись досить активно за посередницької ролі Єврокомісії і особисто енергетичного комісара Гюнтера Оттінгера.

Газова зрада

Попереднє керівництво України, свого часу, легко відмовилось від реверса. Сталося це, коли Росія в середині грудня минулого року знизила ціну на газ для України на третину. За даними добре поінформованих джерел, однією з вимог для нижчої ціни на російський газ була вимога повної відмоми від реверсних поставок з Європи.

Втім, Єврокомісія, хоч і вітала нижчу ціну на російський газ для України, вважаючи, що він в Європі коштує дуже дорого, а для України - дуже-дуже дорого, відмові від реверсних поставок не зраділа. «В той час, як Комісія бере до уваги повідомлення засобів масової інформації, реверсні газові поставки з ЄС є можливістю для України збільшити конкуренцію на ринку і посилити безпеку постачань», - сказала УНІАН речниця Оттінгера Сабін Бергер на початку січня, коли ціна на російський газ була встановлена на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів замість понад 400 доларів (як було раніше, згідно контрактів, підписаних Тимошенко в 2009 році).

Спокійніше поставились до припинення реверса в Україну в сусідній Польщі. Така реакція поляків обумовилась тим, що газ польською територією в Україну постачала німецька RWE. «У середовищі експертів всі знали, що, як тільки Україна домовиться про зниження ціни на російський газ, одразу відмовиться від контрактів на поставку газу з Європи. Водночас, це є чистий бізнес, тут немає місця для сантиментів та для того, аби на когось ображатися», - сказав УНІАН провідний польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк.

Але найбільше в газовому плані Україна «зрадила» Словачину. Тим паче, що саме на неї чинився найбільший тиск з боку «Газпрома». Якщо з Німеччини, Польщі та Угорщини в Україну постачалося по мільярду-два кубометрів газу (при максимальній спроможності, у перспективі, могли досягнути п'ять-сім мільярдів), то в словацькому випадку йдеться про, мінімум, десять мільярдів кубометрів.

Саме через те, що через територію Словаччини йдуть чотири стратегічні магістральні лінії, вона опинилася в ситуації найбільшого тиску з боку російського газового монополіста. «Коли Україна повідомила, що відмовляється від реверсу, тут, у Словаччині, сталося велике розчарування. Було приблизно так само гірко, як коли Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію у Вільнюсі. Однак гігантської трагедії теж не було - всі розуіли, що рано чи пізно українці повернуться до реверсу», - розповів УНІАН провідний експерт зі східної політики Словацької Асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба.

Саме тому, весь січень і лютий 2014 року словаки дуже обережно, навіть, підкилимно, вели переговори з Україною (з української сторони перемовини вів “Укртрансгаз”). Зумовлено це було тим фактом, що, хоча Росія знизила для України ціну на газ з січня, було зрозуміло, що ця знижка нестабільна.

Крім того, раніше українці парафували Меморандум зі Словаччиною, але словацька сторона (компанія Eustream) не поспішала його підписувати. І чекали словаки не дарма: з квітня Росія, вочевидь, прибирає знижку для України, оскільки, на думку Москви, в Києві нині недружня революційна влада. А Крим, і дії Росії в ньому, взагалі створили найбільшу кризу в україно-російських відносинах з часу розпаду СРСР.

Нові переговори і нові перспективи

«Сьогодні словацький уряд вирішив (і це дуже важливо в стратегічому плані), що реверсні поставки можуть іти зі Словаччини в Україну. До цього часу в Києві був нестабільний уряд, але тепер діє новий український Кабінет міністрів. Отже, наша стратегія - диверсифікація», - 4 березня приголомшив новиною комісар ЄС Оттінгер.

«Наша мета не в тому, щоб взагалі відмовитись від російського газу, а щоб російський газ коштував стільки, скільки має коштувати, - додав він. - Ми маємо газ з Норвегії, Алжиру, Азербайджану, термінали для прийняття скрапленого газу, сланцевий газ. Якщо ми скажемо Росії, що можемо отримувати газ звідусіль і з різних джерел, то росіяни будуть більш поступливі, щоб знизити ціну на свій газ для Європи до світовго рівня, і щоб не було прив'язки ціни на газ до ціни на нафту».

Відтак, нині на реверс газу мала давати добро не словацька компанія Eusteram, яка є оператором мережі газопроводів, а вже сам уряд у Братиславі. Проте, певний час вже втрачено.

Раніше планувалося, що газ зі Словачини піде в Україну з другої половини цього року. Однак для цього треба збудувати газову перемичку поблизу Вєлькіх Капушан на сході Словачини і вкласти в цей проект приблизно 20 мільйонів євро (невелику суму по газовим міркам). Експерти запевняють, що, від початку робіт, газ в Україну може піти, мінімум, через півроку. Тобто, Києву справді треба поспішати, щоб словацький реверс став реальністю до наступного опалювального сезону. Тим паче, дії Росії сьогодні (і це можна побачити по її діям в Криму) можуть бути дуже непередбачуваними.

Таким чином, Україна може повернутися до німецько-польського реверсу, отримувати угорський і, після інвестицій - слокацький. В той же час, не варто забувати про хорватсько-угорський коридор, про що велись переговори восени минулого року за сприяння Єврокомісії. Тим паче, Хорватія, зі свого боку, планує збудувати термінал для прийому скрапленого газу на острові Крк і подавати його газопроводом через Угорщину до України. Теоретично, таким маршрутом може прийти ще 6-7 мільярдів кубометрів газу.

«Коли Україна відмовилась від реверсу, то Хорватія зробила вигляд, що не помітила цього. Однак термінал все одно буде збудований, незважаючи на те, чи буде Україна брати цей газ, чи не буде. Загалом, коридор через Угорщину до України - дуже перспективний проект», - розповів УНІАН брюссельський кореспондент хорватської агенції HINA Славко Вукадін.

Місце України в енертегичній стратегії Європи

Цікаво, що, нещодавно оголошуючи про пакет допомоги Україні розміром в 11 мільярдів євро, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу включив в цей пакет і реверсні поставки газу. Зокрема, мова йшла саме про реверс зі Словаччини. Якщо все реалізується і новий український уряд буде серйозно налаштований на здобуття енергетичної незалежності, то поставки з Європи (чотирма маршрутами) можуть принести в Україну понад 20 мільярдів кубометірв газу. І, нехай він зараз не такий вже дешевий, але в Європі існує тривка тенденція до здешевіння «блакитного» палива.

Відтак, можна стверджувати, що новий реверс – одне з надбань Майдану. Бо, щоб Україна, насправді стала незалежною не лише політично, а й енергетично, знадобилась революція.

Окрім цього, всі реверсні маршрути в Україну важливі не стільки для власного споживання газу, як для стратегії перетворення в енергетичний хаб Східної і Центральної Європи. Особливо, враховуючи солідні сховища газу в західній Україні, які здатні зберігати 50 мільярдів кубометрів газу. В цьому зацікавлені всі сторони, готові приймати участь у реверсі. І комісар ЄС Оттінгер вже заявив, що ЄС готовий модернізувати українські магістральні газопроводи і газові сховища, а також розглядає це в пакеті загальної модернізації України при допомозі Європи.

Ростислав Хотин, Брюссель