У Донецькій області «кримський сценарій» не має перспективи – голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи можливий у Донецькому регіоні «кримський сценарій».

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«Я абсолютно переконаний в тому, що Донбас монолітний у своєму бажанні зберегти цілісність, і це не моя думка, а думка більшості», - сказав губернатор.

При цьому він додав: «І ми, як влада, зробимо все можливе і неможливе, щоб ця проблема була швидко вирішена з погляду того, що сценарій цей у нашому регіоні не має перспективи».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Верховна рада Криму ухвалила рішення про входження автономії в Російську Федерацію і призначила на 16 березня референдум з цього питання.

Сьогодні, 11 березня, кримський парламент прийняв декларацію про незалежність АРК і Севастополя.

«У разі, якщо в результаті майбутнього 16 березня прямого волевиявлення народів Криму буде ухвалено рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошений незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління", - йдеться в декларації.

«Республіка Крим як незалежна і суверенна держава, у разі відповідних результатів референдуму, звернеться до РФ з пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації", - йдеться в документі.

Сьогодні Тарута заявив, що в Донецькій області, в рамках закону, можна провести референдум тільки у вигляді соціологічного дослідження. Він сказав: "Я вважаю, що це дуже корисно. Кожен житель Донбасу висловить свою думку. Ми працюємо в рамках закону, але для того, щоб, можливо, заспокоїти, треба зробити для себе таке соціологічне опитування, соціологічне дослідження. Тому буде такий референдум – соціологічне опитування».